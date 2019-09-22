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عمرو يوسف يضع شرطا للعمل مع زوجته كندة علوش

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في تصريحات تليفزيونية للفنان المصري ” عمرو يوسف ” لبرنامج ” عرب وود “على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وبسؤاله عن إمكانية مشاركته في عمل فني مع زوجته الفنانة السورية ” كندة علوش ” يجمعهما معا .

قال أنه يضع شرطا أساسيا للتعاون مجددا مع زوجته في أعمال فنية مشتركة وهو العثور على سيناريو مناسب وعدم التواجد لمجرد استثمار العلاقة العائلية بينهما تجاريا .

وعلق قائلا : ” أنا لا أرفض العمل فقد سبق وعملنا سويا .. فين السيناريو المناسب .. ييجي السيناريو ونبدأ فورا ” .

وأضاف : ” المشكلة أننا حتى الآن لم يعرض علينا السيناريو اللي يتناسب معانا ونحن في انتظاره .. وإذا وجدنا سنتعاون سويا على الفور ” .

يذكر أن عمرو يوسف تعاون مع زوجته كندة علوش في عدد من الأعمال الفنية منها أفلام ” هيبتا و برتيتا و واحد صحيح ” ومسلسلات ” نيران صديقة و عد تنازلى ” .. ولكن لم يجمعهما عمل فني واحد منذ زواجهما .

#عرب_وود | عمرو يوسف يوضح سبب عدم ظهوره مع زوجته كندة علوش في أعمال فنية

#عرب_وود | عمرو يوسف يوضح سبب عدم ظهوره مع زوجته كندة علوش في أعمال فنية

Posted by ‎ArabWood – عرب وود‎ on Saturday, September 21, 2019

 

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