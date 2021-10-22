أثار حفيد الممثل المصري ​عمر الشريف​، ​عمر الشريف جونيور​، الجدل بعد نشره صورة له ظهر فيها وهو يقبل صديقه معبرا عن شوقه له.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يثير بها عمر الشريف جونيور هذا النوع من الجدل فأثناء حضوره حفل رأس السنة وقدوم عام 2020، نشر عمر الشريف جونيور صورة تجمعه بصديقه، وظهرا وهما يتبادلان القبلات الساخنة في الحفل، وعلّق على الصورة، قائلاً: “دعونا نجعل هذا عقدا من الحب والقبول ينتصر على الكراهية والتعصب نبدأ عام جديد بأمنية وقبلة”، وكان قد علّق في أحد لقاءاته بأنه لا يعلم إن كان إعترافه بمثليته، قد شوه تاريخ جديه.

وكان جونيور أعلن مشاركته في نوفمبر العام الماضي عبر في أحد أشهر الأعمال التلفزيونية في إسرائيل “The Baker and The Beauty”.

عمر الشريف جونيور هو نجل طارق عمر الشريف، من مواليد نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.