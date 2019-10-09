عمر طلعت زكريا بعد جنازة والده : ” ماذا بينك وبين ربك ؟ “

نشر ” عمر طلعت زكريا ” نجل الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من جنازة والده التي أقيمت بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسسجد ” العمري ” بالأسكندرية .

وظهر بمقطع الفيديو تدافع وحضور عدد كبير من المواطنين ومحبي طلعت زكريا إلى جانب نجوم الفن .

وكتب عمر طلعت زكريا في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا : ” ماذا بينك وبين ربك لكي يرزقك كل هذا الحب .. ربنا يرحمك ويجمعني بيك في الجنة يا حبيبي ” .

وشهدت الجنازة حضور كلا من الفنانين هنا الزاهد وأحمد فهمي وأحمد رزق وغادة إبراهيم وطارق لطفي ورضا إدريس وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي والفنان أشرف زكي نقيب هيئة المهن التمثيلية .