حل المطرب المصري ” عمر كمال ” ضيفا مع الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” في برنامجه ” مع الفارس ” المذاع على قناة الرشيد العراقية في حلقة يوم أمس الجمعة .

وخلال الحلقة تحدث عمر كمال عن مدى استعداده للقاء الله عز وجل في ظل عمله كمغني خاصة مع ممارسته للغناء أمام الراقصات .

حيث سأله نزار الفارس سؤالا جاء فيه ” لو تقف أمام رب العالمين ماذا تقول له عن عملك ” .. ليرد عمر كمال قائلا : ” أنا إحساسي إن ربنا رب قلوب أولا .. في حاجات خير ممكن تعدي حاجات تانية ” .

وفي سؤال آخر له حول استعداده للموت وهو بهذا المجال أجاب المطرب عمر كمال : ” لأ مش مستعد .. مش مستعد أموت وأنا كده خالص ” .