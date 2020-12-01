فاجىء الفنان المصري الشعبي عمر كمال متابعيه على انستغرام بنشره صورة جديدة له ظهر فيها برفقة والدته وذلك احتفالا بعيد ميلادها.

وظهرت والدة مغني المهرجانات في الصورة التي علق عليها كمال قائلا: “كل سنة وأنتى يا أمي يا أغلى حاجة ف عمري كله ” وهي ترتدي النقاب ومعطف شتوي طويل.

وقد تفاعل اغلبية متابعي عمر كمال مع الصورة موجهين لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها غير ان البعض وجه انتقادات لـ عمر كمال حيث كتب احد متابعيه: “ازاي مامتك منقبة وانتا بتعمل مهرجانات مع راقصات مش غريبه شويه”.

وكان عمر كمال قد طرح، فى وقت سابق أغنية جديدة بعنوان “فى قلبى مكان”، وذلك بشكل جديد بعيدًا عن موسيقى المهرجانات، التى اعتاد بها الظهور مؤخرًا محققًا نجاحات وشهرة كبيرة، والأغنية من كلمات محمود عليان، ألحان خالد غريب، توزيع حسام سعيد، إخراج أحمد رأفت.