كشفت النجمة اللبنانية إليسا مجموعة من التفاصيل الخاصة بحياتها ومهنتها والآراء الشخصية، خلال حلولها ضيفةً في مؤتمر “هي هَبْ Hia Hub” على هامش فعاليات النسخة الرابعة من “موسم الرياض“.

إليسا تتحدث عن عدم الانجاب

وتحدثت إليسا عن العائلة مستنكرةً مَن يرى في عدم الإنجاب نقيصة بالقول: “يعني المرأة اللي ما عندها ولد تعتبر ناقصة أو الرجل اللي ما عنده ولد يعتبر ناقص؟!”.

وأضافت في جلسة للأزياء والجمال والأناقة في الشرق الأوسط: “أعظم دور هو بتلعبه المرأة الأم، وإذا ما كانت أم فهي زوجة وصديقة، وأكتر من الأمومة… إذا بنحكي عن الأنوثة أو عن الناس اللي بيجيبوا أولاد، أنا بكره هيدي الكلمة، وبرفض إسمعها إنه لازم الأم تجيب ولاد لأختكن… ليش شفتوا شي ولد قاعد مع أهله لما كبر… الولد مش سند”.

إليسا ترد على المتنمّرين

وفي محور آخر، أشارت إليسا إلى التنمّر على شبكات التواصل الاجتماعي قائلةً: “المتنمر إنسان مريض، شفت فلتر عم يتمسخروا على تمّي، آخر همي ما أنا إليسا يا حبيبي قدرت إعمل شي بحياتي، يلي عم يتمسخر إنت مين؟”.

وعلى الصعيد الغنائي، رأت إليسا أنها تمتلك خطاً موسيقياً منفرداً ومتميّزاً، متهمةً فنانات كثيرات بمحاولة تقليدها، لكنهن فشلن، لأن “النسخة الأصلية صامدة”.

وأكّدت إليسا أنها ذهبت خلال مراحل معينة من حياتها إلى الطبيب النفسي، وتناولت أدوية لعلاج الاكتئاب.

ومن الناحية العاطفية، قالت إليسا إنها مرت بعلاقات عدة، بعضها ندمت عليه، والبعض الآخر تعتبره درساً لها.

انتقادات لإليسا

الجدير بالذكر أن تعرضت إليسا لحملة انتقادات بعدما أحيت مؤخرًا يوم 21 أكتوبر المنقضي حفلًا في ألمانيا وسط الظروف الحالية وردت إليسا على الانتقادات مؤكدة أن الفنانين مستمرين في عملهم لأن هذه هي وظيفتهم ولا يمكن أن يتوقفوا، وطالبت الجميع بعدم المزايدة على وطنيتها ومواقفها.

يُذكر ان إليسا طرحت أحدث أغنياتها “العُقد”مؤخرًا على موقع الفيديوهات يوتيوب ولكن بعد ساعات من طرحها تم حذفها .

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

إليسا

يُذكر أن، إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972، ونشأت في أسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني يدعى زكريا خوري ، وأُم سورية تدعى يمنى سعود، وتتكون أسرة إليسا من 6 أشقاء هم “أليسار ونورما وريتا وغسان وجهاد وكميل”.

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