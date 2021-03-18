صداقة كبيرة وصلة نسب وعدد كبير من الأعمال التى جمعت بين الزعيم عادل إمام والراحل مصطفي متولي، الذى مر علي وفاته قرابة الـ 21 عامًا، وكان آخر تلك الأعمال مسرحية بودي جارد، حيث توفى «متولى» بعد انتهاء إحدى ليالى المسرحية في 5 من أغسطس عام 2000، فى خبر شكل صدمة لكل فريق العمل والوسط الفنى أجمع.

وفى الرابعة فجرا وصل خبر وفاة الفنان مصطفى متولي للزعيم عادل إمام، ليسرع إلى المستشفى بصحبة فريق عمل مسرحية بودى جارد فى مشهد حزين، وتساءل أبطال المسرحية ما مصير الليالى المقبلة من العرض بدون الراحل مصطفى متولى؟

الإجابة كانت لدى المخرج رامي إمام الذي كشف كواليس تلك الليلة في حوار مع برنامج “mbc trending“، قائلًا، إنه مثلما كانت هناك ذكريات سعيدة مثل تلك التي عاشها مع أسرته، فقد كانت أيضا هناك ذكريات حزينة مثل وفاة الفنان مصطفى متولي عام 2000 خلال العام الثاني من عرض المسرحية”.

وأضاف رامي إمام أن والده وقتها قرر استكمال العرض برغم التعب النفسي الذي مروا به، قائلا: “المسرح لا يعوقه إلا القبر، الناس دافعين تذاكر وجايين من آخر الدنيا عشان يشوفوا عادل إمام، فأنا مصمم إني أعمل المسرحية”، واندهش الجميع من موقف عادل إمام وقدرته على استكمال عرض المسرحية بدون مصطفى متولي.

واستكمل :” ولكن بمجرد إغلاق ستارة العرض انهاروا جميعا على المسرح، فقد كانت لحظات عصيبة خاصة على والده، الذي بكى بكاءً مريرًا لم يره من قبل، حيث أن الزعيم كان يخفى حزنًا مدفونًا بداخله، فمع آخر مشهد فى العرض رفض عادل إمام الختام بأغنية “بودى جارد”، وفور دخوله إلى الكواليس صرخ: “أنت فين يا متولى” ليدخل بعدها فى نوبة بكاء هيستيريه”.

كما كشف المخرج رامي إمام التعليق الأول من والده الزعيم عادل إمام، بعد الإعلان عن موعد العرض الأول لمسرحية بودى جارد، التي تم تصويرها منذ 2010، حيث أكد، أن أسرته كانت تتساءل عن موعد عرض المسرحية، وخاصة عادل إمام الذي كان متشوقا لعرضها، وكان يطرح هذا السؤال على الشركة المنتجة باستمرار، ليعلم متى يتم عرضها للجمهور، وأن أول تعليق خرج من الجميع في المنزل ومن بينهم الزعيم، عندما سمعوا بخبر عرض المسرحية هو كلمة “يااااه”.

وقال إن “تجربته الإخراجية المسرحية الأولى، من خلال مسرحية بودي جارد، كانت تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، وذلك بسبب عرضها بعد مسرحية الزعيم التي حققت نجاحا واسعا، مضيفا أن التحدي كان تقنيا بشكل كبير أيضا، وهو كيف يتم إخراجها بمستوى تقني حديث خاصة لكونها استعراضية لحد بعيد كما اعتمدت على ديكورات جديدة.

وأكد نجل عادل إمام، أن والده دائم الخروج عن النص في مسرحياته مثل مشهد زجاجة المشروب في مسرحية شاهد ما شافش حاجة وغيرها، وبالتالي فإن بودي جارد “مليئة بالخروج عن النص”.

وعلى امتداد الأيام الماضية عرضت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية بودي جارد تلفزيونيًا لأول مرة، وذلك بعد 21 عاما من الانتظار،