معركة إعلامية جديدة بين النجمين سمية الخشاب وأحمد سعد، بدأت بعد ظهور الأخير في مشهد حفل زفاف “موسى” و”حلاوتهم” ضمن أحداث مسلسل “موسى”.

وانتشرت صور سعد في الكواليس مع طليقته التي حملها محمد رمضان ووقف الثلاثة وهم يضحكون في لقطة أثارت الجدل، قبل يوم من عرض المشهد المنتظر.

وتسبّب ظهور سعد في مشهد الزفاف في إطلاق العديد من التعليقات الساخرة، التي تقبّلها وانتقى مجموعة منها لإعادة نشرها عبر خاصية الستوريز الملحقة بحسابه الخاص في تطبيق “إنستغرام”، وعلّق على إحداها بالقول: “مبروك عليك”.







وحملت الصور معاني ساخرة من وجوده في حفل زفاف زوجته، كما أشارت إلى سعادته بالتخلص منها وتورّط رجل آخر في الزواج بها، حتى وإن كان ذلك في مشهد درامي، إذ علّق سعد على الصورة قائلاً: “لما تدي لصاحبك الكانز وانت تافف فيها”.

كذلك نشر سعد مقاطع من أغنيته “كل يوم” التي قدّمها في مسلسل “ملوك الجدعنة” والتي تتحدث كلماتها عن التخلص من الشخصيات الزائفة والخائنة، كما مزج بين صورته مع سمية ورمضان ومقطع من الأغنية بدا كما لو أنه يقصد به زوجته السابقة.

بدورها، لم تردّ سمية بشكل مباشر، بل اكتفت بنشر تلميحات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فتارة تنشر صورة لقرنين، وتعود بعدها لتنشر تغريدة تحمل صور خِراف وأموال، من دون أن توضح مَن الذي تقصده بذلك.

وكان الثنائي قد أعلنا انفصالهما في آذار/مارس 2019، بعد زواج استمر قرابة العام ونصف العام، ثم دخل الطرفان في حرب كلامية وتبادلا التصريحات الإعلامية حول أسباب الطلاق وعلاقة ريم البارودي زوجة أحمد سعد السابقة بالأمر.