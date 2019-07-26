عودة ريهام سعيد الى التلفزيون.. “من غير ودان و نص مناخير”!

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عودتها لاستئناف تقديم برنامج “صبايا” على قناة “الحياة” ابتداء من يوم الأحد المقبل.
ونشرت ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: مش مصدقة إني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر، صبايا الأحد القادم على قناة الحياة”.
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مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان و نص مناخير بس الف حمد و شكر. صبايا الاحد القادم علي قناه الحياه. وحشتوني
وكانت الإعلامية ريهام سعيد تعرضت لمحنة مرضية بعد إصابتها ببكتيريا في الأنف أجرت على إثرها عملية جراحية.