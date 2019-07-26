عودة ريهام سعيد الى التلفزيون.. “من غير ودان و نص مناخير”!

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عودتها لاستئناف تقديم برنامج “صبايا” على قناة “الحياة” ابتداء من يوم الأحد المقبل.

ونشرت ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: مش مصدقة إني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر، صبايا الأحد القادم على قناة الحياة”.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تعرضت لمحنة مرضية بعد إصابتها ببكتيريا في الأنف أجرت على إثرها عملية جراحية.