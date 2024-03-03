تحتفل النجمة سهير رمزي، بعيد ميلادها اليوم الأحد، والتي تعد إحدي أبرز النجمات في فترة السبعينات والثمانينات، حيث قدمت الكثير من الأفلام التي حققت نجاحًا وقت عرضه جماهيريًا، وكانت إحدى جميلات السينما المصرية ما جعلها فتاة أحلام الكثير من الشباب.

والدة سهير رمزي

والدة الفنانة سهير رمزي هي درية أحمد واحدة التي تعد من أبرز نجمات الزمن الجميل التى اشتهرت بخفة الدم والصوت العذب، انجبت ابنتها الفنانة “سهير رمزي” من زوجها محمد عبد السلام نوح.

من هي درية أحمد؟

وبالتعريف عن الفنانة درية أحمد، يذكر أن اسمها الحقيقى حكمت أحمد حسن ولدت لأسرة بدوية عام 1923، واتجهت للغناء فى سن صغيرة، كما أنها كانت من أوائل المطربين الذين غنّوا لثورة 1952، حيث اعتمدتها الإذاعة المصرية مطربة في عام 1941، ولها العديد من الأغنيات واشتهرت بأدائها أدوار الفتاة الريفية وبنت البلد كما أدت عدداً من الأدورا الثانوية حتى عام 1950، وتعد درية أحمد هي أول فنانة تحمل سلسلة من الأفلام واحدة من أسم الشخصيات التى قامت بأدائها، حيث حصلت على دور البطولة المطلقه بأداء شخصية “خضرة” فى عدة أفلام مثل “مغامرات خضرة”، “وخضرة والسندباد القبلى”.كما تألقت مع الفنان إسماعيل ياسين من خلال “فيلم الدم يحن” عام 1952.

يشار إلي أن الفنانة سهير رمزي كانت لا تأتى فرصة إلا وتحدثت من خلالها عن ذكرياتها مع والدتها حيث قالت عنها خلال استضافتها بأحد البرامج التلفزيونية: “أمي كانت أمي وأختي وصاحبتي، وكل شيء في الدنيا، أنا كنت أحب الحاجة معاها، أحب السفر معاها هي عشان هي هتبقى مبسوطة فأنا أبقى مبسوطة”.

الجدير بالذكر أن عام 1967 كان آخر ظهور لـلفنانة درية أحمد سينمائيا في “فيلم غازية من سنباط”، حيث قررت الإعتزال بعد أدائها اكثر من 20 فيلم. والابتعاد مقابل العناية بابنتها الممثلة الصاعدة سهير رمزي في ذلك الوقت، التى كانت رافضة بشدة دخولها عالم الفن والتمثيل، لكنها ظلت بجوار ابنتها وتدعمها حتى وفاتها في عام 2003 عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

معلومات عن سهير رمزي

ممثلة مصرية ولدت في مدينة بورسعيد. ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم (صحيفة سوابق). عملت في مقتبل حياتها كمضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز اﻹغراء في السينما المصرية،

من أبرز أعمالها (ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال). اعتزلت الفن وارتدت «الحجاب» في عام 1993، لكنها عادت بعدها بعدة سنوات إلي تمثيل، ولكن هذه المرة بالحجاب من خلال المسلسل التلفزيوني (حبيب الروح).

فيلم تمنت حذفه من تاريخها الفنّى

يعتبر فيلم “المذنبون” هو الفيلم الوحيد الذي ترغب الفنانة سهير رمزي في نسيانه وحذفه من تاريخها، واعترفت بأنها نادمة علي المشاركة به، وقالت خلال المقابلة معها إنها تتمني أن يتم حذف الفيلم من تاريخها الفني بسبب خداعها من قبل المخرج سعيد مزروق بعد أن صور مشهد لها وهي نائمة أظهرتها بشكل غير ملائم ولم تكن تتوقع أن يتم تصويره من زواية تظهرها بهذا الشكل.

عرض الفيلم عام 1976 إضافة لعرضه بعدة عواصم عربية، وقد أدى سماح الرقابة للفيلم بالعرض إلى معاقبة كل الكوادر الرقابية المسئولة عن هذا السماح فتمت إحالة سبعة عشر رقيبا للتحقيق لأنهم أجازوا عرض الفيلم فى البداية، كما أدى أيضاً إلى صدور قوانين رقابية جديدة فى وقتها، بعد عامين من قرار وقف عرضه، تكونت لجنة فنية رقابية برئاسة سعد الدين وهبة لإجازة عرض الفيلم من عدمه، تم عرض الفيلم فى السينمات المصرية وقتها لفترة قاربت ثلاثة أشهر.

زيجات سهير رمزي

تزوجت الفنانة سهير رمزي 10 مرات، كان زوجها الأول الفنان إبراهيم خان وقد عاشوا معا لسنة كاملة، ثم تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود و الذي اشتهر بتعدد زيجاته من الفنانات و قد ظل معها لعام ثم انفصلت عنه لتتزوج من الحاج سيد متولى و قد كان رئيس نادي المصري البورسعيدي .

و تلاه زواجها من رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد أن تطلق من نجوى فؤاد، تزوجت أيضاً الملحن حلمي بكر و قام باعطائها العصمة لتضمن حقوقها، لكنها لم تبقى معه لمدة طويلة وقد كان السبب وراء طلاقهما تمسكها الشديد بعملها كممثلة وقد كان ذلك بعد زواج استمر لمدة أربع سنوات،

ثم تزوجت الفنان محمود قابيل وانفصت عنه، لتتزوج من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ثم عادت بعدها للارتباط بالسيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي ولكنها لم تبقى معه طويلا، ثم تزوجت الراحل فاروق الفيشاوي بعد أن انفصل عن زوجته سمية الألفي، ثم تزواجها العاشر والأخير والحالي من رجل الأعمال علاء الشربينى

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