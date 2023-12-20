احتفل أمس الموافق 19 ديسمبر الجاري أنس نصري شقيق الفنانة أصالة بعيد ميلاده، حيث نشرت شقيقته تهنئة له.

ابنة أنس نصري

وتزامنا مع تلك المناسبة نستعرض لكم صورة لأنس نصري مع إبنته الوحيدة “أصالة” التي أسمها على اسم شقيقته.

وكان أخر ظهور لابنة أنس نصري بحفل زفاف والدها على الشابة نهال بدر الذي اقيم قبل عدة أشهر في أجواء عائلية.

ولفتت ابنته “أصالة” الأنظار بعدما كبُرت وباتت شابة في غاية الجمال والأناقة، حيث ظهرت بفستان سهرة باللون الأخضر يبرز أنوثتها وكانت تضجّ جمالاً وأنوثة وهي ترقص وتهتم بوالدها العريس.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع ونالت إعجاب الآلاف من محبي النجمة السورية، وتغزل الكثير من الجمهور بجمال أصالة الصغيرة وملامحها بعدما باتت شابة في غاية الجمال، وأشادوا بأناقتها.

وكانت عائلة أنس قد احتفلت بزفافه في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط أجواء مميزة حيث شارك بالغناء خلال الحفل عدد من النجوم.

أنت سندنا الحنون.. أصالة نصري تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

من ناحية أخرى، هنأت الفنانة أصالة نصري، شقيقها، أنس نصري، بعيد ميلاده، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”.

ونشرت أصالة نصري، صورة لـ أنس نصري، وعلقت عليها: «كل سنة وأنت سندنا الحنون الغالي الوفي .. يا أنوستي يا أخي وأبي وإبني.. الله يجعل أيامك كلها متل قلبك الحلو، حلوه.. ويخليك إلنا ويحفظك.. مصدر أمان وحب وعطاء ماله حدود .. كل سنة وأنت سالم يا أبو أصاله وأخوها».

أصالة نصري – جنة الحب

من جهة ثانية، تستعد الفنانة أصالة نصري، لطرح أغنية جديدة لها بعنوان جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »