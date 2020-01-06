غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهما

فاجأت الفنانة المصرية ​غادة رجب​ متابعيها باحتفالها بزفافها اليوم الإثنين في سرية تامة، إذ إنها لم تعلن الأمر، واكتشفه محبوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ صورة لها مع رجب وزوجها الذي لم يعرف اسمه بعد في إحدى صفحاتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت الإعلامية المصرية ​بوسي شلبي​ صوراً ومقاطع فيديو من الحفل أظهر حضور الممثلات :رجاء الجداوي، ​دلال عبد العزيز​ وهند طاهر، وميرفت أمين وغيرهن”.

وباركت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ لـ رجب على زفافها وعلقت :”الف الف مليون مبروك يااحلي عروسه حياه كريمه وسعيده انشاءالله”.