غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهما

فاجأت الفنانة المصرية غادة رجب متابعيها باحتفالها بزفافها اليوم الإثنين في سرية تامة، إذ إنها لم تعلن الأمر، واكتشفه محبوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين صورة لها مع رجب وزوجها الذي لم يعرف اسمه بعد في إحدى صفحاتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي صوراً ومقاطع فيديو من الحفل أظهر حضور الممثلات :رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز وهند طاهر، وميرفت أمين وغيرهن”.
وباركت الممثلة المصرية ليلى علوي لـ رجب على زفافها وعلقت :”الف الف مليون مبروك يااحلي عروسه حياه كريمه وسعيده انشاءالله”.