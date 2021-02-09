خرجت الفنانة المصرية غادة عادل عن صمتها لترد على الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن زواجها من مواطنها الفنان الشعبي حسن شاكوش.

ونشرت غادة صورة من التي يتم تداولها لها مع حسن شاكونش، عبر حسابها على “إنستغرام” وعلقت كاتبة :”حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية.. أي كلام قيل أو كتب.. بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله”.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ارتباط الفنانة المصرية غادة عادل والمطرب حسن شاكوش، بعد قيام الأخير بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، معلقا :”كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا أني شوفتك، حبيبة قلبى الأستاذة غادة عادل”.

يذكر أن غادة عادل كانت متزوجة من المنتج والمخرج مجدي الهواري ولهما من الأبناء: محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين. وحدث بينهم طلاق في عام 2018.