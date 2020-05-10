شهدت الساعات القليلة الماضية خلافا كبيرا بين كلا من الفنانة ” غادة عبد الرازق ” والناقد الفني ” طارق الشناوي ” عقب تصريحات الأخير بعدم نجاح أعمال غادة عبد الرازق في السنوات الأخيرة .

الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للهجوم عليه واتهامها له بالحصول على الأموال مقابل عمله .. وهو ما لم يقبله الشناوي وأعلن عن إقامته لشكاوي قضائية ضدها .

لتتراجع الفنانة غادة عبد الرازق بعد ذلك عن هذا الهجوم وتقرر إنهاء الخلاف .

حيث نشرت منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري أكدت أنها لم تقصد مهاجمة طارق الشناوي وأن ما نشر من قبل كان خطأ غير مقصود .

فكتبت قائلة : ” ما حدث خطأ غير مقصود من أحد المسئولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي ” .

وتابعت غادة عبد الرازق : ” ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي .. وشكرا ” .