احتفلت الفنانة المصرية ​غادة عبد الرازق​ بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “روتانا”وشاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لابنتها من طفولتها، وصوراً حديثة مع إبنتيها.

وعلقت غادة على الصور متمنية لإبنتها عاماً سعيداً قائلة: “: “عيد ميلاد سعيد لـ ابنتي الجميلة وكل حياتي””.

يذكر ان روتانا هي الابنة الوحيدة للفنانة غادة عبدالرازق من زوجها الاول رجل الأعمال السعودي عادل قزاز والذي تزوجته وهي بعمر 17 سنة واستمر زواجهما لمدة 7 سنوات.

على الصعيد الفني، فقد كان آخر أعمال الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مسلسل “سلطانة المعز”الذي خاضت من خلاله السباق الرمضاني، من بطولة محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.