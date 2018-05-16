غادة عبد الرازق تردّ على منتقدي لغتها الانكليزية ‎

ردّت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ على الإنتقادات التي طالتها أكثر من مرّة بسبب أخطائها الإملائية عند تعليقها على صورها باللغة الإنكليزية.



وجاء ذلك خلال لقاء لها ضمن برنامج “ذا إنسيدر بالعربي” حيث قالت:” كلهم قلبوا بقوا بيفهموا، وهما ما بيفهموش في الكفتة”.

وأعترفت أنها ليست جيّدة في اللغة الإنكليزية ولكناه حرّة في أن تفعل ما يحلو لها فمن يريد متابعتها ومن يريد لا يتابعها.

وأضافت أنه ليس من الضرورة أن تكون جيّدة في الغة الإنكليزية لمجرد انها فنانة ومشهورة فهي كباقي الناس تستيقظ باكراً للذهاب إلى عملها وليس لديها وقت للدراسة من جديد.