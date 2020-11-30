كشفت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” في تصريحات لها بالبرنامج الإذاعي ” رسايل ” عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرا حول استمرار الخلافات بينها وبين الفنانة ” إلهام شاهين ” .

فأكدت غادة عبد الرازق أن هذه الخلافات مر عليها زمن طويل وانتهت بالوقت الحالي وأنها تحبها على المستويين العملي والشخصي .

يذكر أن خلافا كان قد حدث بين غادة عبد الرازق وإلهام شاهين بعد أن قامت الأخيرة بحذف مشاهد غادة من فيلم ” خلطة فوزية ” الذي أنتجته عام 2009 وشاركا في بطولته .

وتحضر غادة عبد الرازق حاليا لمسلسلها الرمضاني الجديد والذي يحمل إسم ” لحم غزال ” من إنتاج صادق الصباح وتستعد لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة .