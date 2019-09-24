غادة عبد الرازق تنشر صورة للسيسي: “القافلة تسير والكلاب تعوى”

عبرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الدعوة الى مظاهرات يوم الجمعة للمطالبة بتنحيته.

ونشرت غادة عبد الرازق، عبر حسابها على انستغرام، صورة للسيسي وعلقت عليها قائلة: ” القافلة تسير والكلاب تعوى حفظ الله الوطن والشعب والجيش والشرطة لا للفوضى لا للخونة تحيا مصر”.

يذكر ان عدد كبير من الفنانين المصريين اعربوا عن استنكارهم لدعوات التظاهر كان منهم فيفي عبده، محمد رمضان، هاني شاكر وغيرهم.