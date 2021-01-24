أجرت الفنانة ” غادة نافع ” لقاءا لبرنامج ” The insider بالعربي ” بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدتها الفنانة ” ماجدة الصباحي ” .

وخلال الحلقة دخلت غادة نافع في نوبة بكاء شديدة أثناء حديثها عن والدتها معربة عن إشتياقها وإفتقادها لها بشكل كبير .

فقالت : ” حاسة بفراغ غير طبيعي وهي وحشاني جدا .. مش حاسة إنها مشيت مش اعتراض على إرادة الله لكن حاسة إنها حواليا في كل حتة ” .

وتابعت غادة نافع : ” ماجدة كانت على الحقيقة طفلة كبيرة مكنتش بتعترف بالسن لأنها فعلا كانت روحها صغيرة ” .

يذكر أن الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي كانت قد رحلت عن عالمنا في 16 يناير عام 2020 عن عمر يناهز 89 عاما .