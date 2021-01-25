أعربت الفنانة ” غادة نافع ” إبنة الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” عن استيائها وعتابها لعدد من الفنانات اللاتي كانت تربطهن صداقة قوية بوالدتها منذ سنوات بسبب عزاء ماجدة الصباحي ومن بينهن كلا من الفنانة ” إسعاد يونس ” والفنانة ” صفاء أبو السعود ” .

فقالت غادة نافع في تصريحات لها لبرنامج ” The Insider بالعربي ” أن وقت وفاة والدتها اكتفت إسعاد يونس بإرسال رسالة تعزية لها عبر تطبيق واتس آب على الرغم من علاقة الصداقة والعمل التي امتدت لأكثر من 20 عامًا بينها وبين الفنانة الراحلة .

وتابعت : ” مدام صفاء أبو السعود مثلا أنا هلطش في الكل بقى بس هقول ” .

وعلقت إبنة ماجدة الصباحي على عدم تكريم والدتها في المهرجانات الفنية التي أقيمت العام الماضي فقالت : ” هقولك حاجة برأي ماجدة التكريمات بقت لأي حد فمبقاش يفرق معاها التكريم وماجدة كرمتها الدولة وكرمها الرئيس السيسي وادتها أعلى جايزة في الدولة كلها وهي جايزة قلادة النيل ” .

يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي كانت قد رحلت عن عالمنا في 16 يناير 2020 عن عمر ناهز 88 عاما .