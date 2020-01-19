غادة نافع تعلق على رحيل والدتها الفنانة ماجدة برسالة مؤثرة : ” القدر يريدني أن أتجرع مرارة الفراق “

نشرت الفنانة ” غادة نافع ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا ترثي من خلاله رحيل والدتها الفنانة ” ماجدة ” التي وافتها المنية يوم الخميس الماضي .

ووجهت غادة نافع من خلال هذا المنشور رسالة مؤثرة أعربت فيها عن حزنها الشديد لفقدان والدتها قالت فيها : ” إلى أصدق قلب .. أمي التي انتقلت إلى رحمة الله .. رحلتي ورحل معك كل الحنان .. رحلت صديقتي وحبيبتي وكأن القدر يريدني أن أتجرع مرارة الفراق ووحشة البعاد ” .

وتابعت : ” وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني وكيف أوفيكي حقك بكلماتي وكيف لي أن أرثيكي وأنا المحتاجة لمن يرثيني فيكي أحبك وأفتقدك ” .

وأضافت : ” رحلتي جسدا وبقيتي في قلبي دوما .. رحمة الله عليكي وأطلب لك المغفرة وأسألكم الفاتحة ” .

وأشارت غادة نافع إلى أن عزاء والدتها الفنانة الراحلة ماجدة سيقام اليوم الأحد في مسجد عمر مكرم .