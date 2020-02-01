غادة نافع تكشف السبب من وراء رفعها لقضية ” حجر ” على والدتها ماجدة الصباحي

حلت ” غادة نافع ” إبنة الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” ضيفة مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامجها ” معكم ” في اللقاء الأول لها بعد وفاة والدتها .

وتحدثت غادة نافع خلال اللقاء عن قضية الحجر التي قامت برفعها ضد ماجدة الصباحي وأثارت الاتهامات والكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة حول السبب من ورائها .

وقالت غادة عن قضية الحجر إنها اضطرت إلى رفعها لحماية ممتلكات والدتها الذي حاول أحد الأشخاص استغلالها لطيبتها وحسن نيتها والذي قام بتزوير أوراق الأماكن التي كان يريد أن يستأجرها منها .

حيث جعل الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي تمضي على أوراق تثبت له الحق في تأجير المكان من الباطن ولمدة 15 عاما على الرغم من أن المدة المتفق عليها كانت عامين فقط .

ثم قام باستخراج العقود التي تؤكد أنها قامت ببيع هذه اﻷشياء وطلب منها ١٥ مليون جنيه لكي يتنازل عن كل هذا .. فقالت : ” المستأجر مضي أمي علي ورقة يثبت بها أنها تدين له بـ 15 مليون جنيه ” .

وتابعت : ” لم يكن أمام المحامي سوى أن يطلب مني رفع القضية لحمايتها وهو ما رفضته في البداية إلا إنني فوجئت بموافقة أمي وقالت لي إنها لن تسمح بأن تذهب أموالها لنصاب بعد هذا العمر ” .

وأشارت غادة نافع عن شعورها بالحزن لما تعرضت له من الظلم بعد ما قيل تجاهها على خلفية هذا الموضوع وحديث الكثيرين عنها دون معرفة حقيقة الأمر .