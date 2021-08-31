دافعت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن نفسها بعد الضجة التي اثار مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تتحدث عن معاناتها بسبب “ماء الامارات”.

وقالت غدير السبتي، في فيديو جديد نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “انا ما انتقدت الماي نفسها انا قلت ان الماء ما ناسب شعري انا”.

ثم خاطبت الاماراتيات اللواتي اكدن انهن لا يعانين من اي مشكلة بسبب الماء، قائلة “ناسبك لأنك انت عايشة هنا هذا شيء طبيعي ” وتابعت “اذا انت اماراتية او انت عايشة في الامارات طبيعي يناسبك لان انت عايشة وشعرك خلاص واخد على هذه الماي متعود من انت وصغيرة”.

وختمت كلامها بالقول “انا احترم كل الدول مع احترامي حق دولة الامارات”.

وكانت غدير السبتي قد تعرضت لانتقادات من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن معاناتها بسبب المياه في دولة الإمارات والتي تسببت في تضرر شعرها، رغم استخدامها علاجات خاصة للشعر.