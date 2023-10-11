وجه يجمع بين نقاء الشباب وعمق التمثيل مايان السيد فهي ليست مجرد ممثلة شابة أخرى في الساحة الفنية المصرية، بل هي رمز للجيل الجديد من الممثلين الذين يضعون بصمتهم بقوة وثبات في عالم الفن، حيث استطاعت أن تحقق نجاح لافت وتجعل من كل شخصية بتقمصها حديث الناس.

اسم مايان السيد بالكامل

تشرين التاني اسمها بالكامل (مايان السيد عبد الجواد عجينة) ولدت في 1997 دخلت عالم الفن منذ عام 2016 وحتى الآن.

ما لا تعرفه عن مايان السيد

درست مايان السيد المسرح والسينما في AUC ،وهي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني من خلال المسلسل الدراني كأنه إمبارح، ولاقت إعجاب الكثير من الجماهير ونالت شهره واسعة، وقدمت بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية المميزة.

شاركت الفنانة مايان السيد في عدد من المسلسلات الدرامية منها “ أبو البنات، ظل الرئيس، الأب الروحي، كأنه امبارح، فكرة بمليون جنيه، هجمة مرتدة، حرب أهلية، لعبة نيوتن، إلا أنا 2 ”، إلى جانب مشاركتها في فيلمي “حرب كرموز، وبنات ثانوي”.

آخر أعمال مايان السيد

من ناحية أخرى، شاركت مايان السيد في رمضان 2023 بمسلسلين، الأول “1000 حمدلله على السلامة” مع النجمة يسرا وآدم الشرقاوي وعنبة وأحمد عبد الوهاب.

ومسلسل “جت سليمة” دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي.

وسينمائيا عرض لها فيلم “هاشتاج جوزني” وتشترك في بطولته مع أمير المصري، دينا، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، إسلام إبراهيم وريهام الشنواني، تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

مايان السيد تنتظر فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

مايان السيد تنتظر عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

كشفت مايان السيد مؤخرًا عن تفاصيل دورها في هذا الفيلم قائلة: “دورا صعبا جدا أرهقني كثيرا ومتحمسة أن يراه الجمهور، وهي فتاة تعاني من مرض في الأعصاب يجعلها تكرر الكلام، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل صحيح حتى يفهمه الجمهور بشكل جيد، كما حدث مع شخصية “خديجة” في مسلسل “إلا أنا” .

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