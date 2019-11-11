غزل ابنة دنيا بطمة تخضع لجسلة تصوير بفستان ابيض!

تألقت الطفلة غزل ترك، اخت الفنانة حلا الترك وابنة الفنانة دنيا بطمه، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت دنيا بطمة، عبر حسابها على انستغرام، صورا لابنتها غزل ظهرت فيها بفستان ابيض بجانب حمام سباحة، وعلقت قائلة: “حتى زوزوات تقول لكم كل عام وأنتم بألف خييييير 💞 ما شاء الله تبارك الله يمه الغمارة يحفظك ربي يا أغلى ما املك💗”.

يشار إلى أن الفنانة دنيا بطمه قد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها المصورة بعنوان ندمانة وحقق نسبة عالية من المشاهدات.