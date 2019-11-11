غزل ابنة دنيا بطمة تخضع لجسلة تصوير بفستان ابيض!

تألقت الطفلة غزل ترك، اخت الفنانة حلا الترك وابنة الفنانة دنيا بطمه، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت دنيا بطمة، عبر حسابها على انستغرام، صورا لابنتها غزل ظهرت فيها بفستان ابيض بجانب حمام سباحة، وعلقت قائلة: “حتى زوزوات تقول لكم كل عام وأنتم بألف خييييير 💞 ما شاء الله تبارك الله يمه الغمارة يحفظك ربي يا أغلى ما املك💗”.
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حتى زوزوات تقول لكم كل عام وأنتم بألف خييييير 💞 ما شاء الله تبارك الله يمه الغمارة يحفظك ربي يا أغلى ما املك💗 @gazalalturkofficial @gazalalturkofficial
يشار إلى أن الفنانة دنيا بطمه قد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها المصورة بعنوان ندمانة وحقق نسبة عالية من المشاهدات.