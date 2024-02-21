نشرت الفنانة شيري عادل عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورة جديدة لها مع إحدي صديقاتها وعلقت عليها تعليق طريف.

واللافت في تلك الصورة النيولوك الذي اعتمدته الفنانة الشابة بعد أيام قليلة من اعلان طلاقها من طارق صبري.

شيري عادل بـ لوك جديد

وغيرت شيري عادل قصة ولون شعرها. حيث صبغته إلى لون فاتح بعيدا عن الأسود الذي اعتمدته طويلا في السنوات الأخيرة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للفنانة شيرين عادل في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها من الفنان طارق صبري.

ويظهر في الصور شيري عادل تواجدها في أحد أماكن صالونات التجميل مع إحدى صديقاتها، للحصول على قصة شعر جديدة، حيث قامت بتقصير شعرها وصبغه بلون بني فاتح.

انفصال شيري عادل وطارق صبري

كان متابعي ومحبي الفنانة شيري عادل قد فوجئوا بإعلان انفصالها رسميًا عن الفنان طارق صبري، من خلال منشور كتبته عبر خاصية “ستوري” في الساعات الأولى لصباح أمس الأربعاء، وهو ما يوافق يوم الحب، الذي يحتفل خلاله كل المحبين ويعبرون عن مشاعرهم.

هذا وقد تساءل البعض عن حقيقة تعمد شيري إعلانها لخبر الإنفصال يوم عيد الحب، خاصة أن أخبار انفصالها قد انتشرت منذ عدة أسابيع.

وكشف مصدر مقرب من شيري أنها لم تتعمد ذلك، بل أن طوال الفترة الماضية كانت هناك خلافات كبير بينها وبين طارق صبري، وصلت إلى قرار الإنفصال، إلا أنهما لم ينفصلا رسميًا، وقد حدث الإنفصال الرسمي مساء أول أمس الثلاثاء.

شيري عادل تستكمل نشاطها الفني

وفى سياق آخر قاربت شيرى عادل على الانتهاء من تصوير مسلسل “الوصفة السحرية” – (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة، والذى يشارك فى بطولته إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

شيرى عادل يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم “عادل مش عادل” الذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، كما تنتظر عرض فيلم “أصل الحكاية” مع المخرج محمد أمين، ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين

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