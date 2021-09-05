جذب عقد الفنانة المصرية ياسمين صبري من دار “كارتييه” العالمية للمجوهرات، خلال حضورها في مهرجان فينيسيا السينمائي العالمي، أنظار عدد كبير من المتابعين بسبب مظهره المميز.

ونشرت ياسمين صبري صوراً لها بفستان باللون البرتقالي، وارتدت عليه حلقاً وعقداً فاخرين من دار Cartier، حيث توسط العقد مجسماً لنمر زاد من جاذبية قطعة المجوهرات هذه.

وأبدى المتابعون إعجابهم بقطعتي المجوهرات، حيث وضعت الفنانة والمغنية المصرية هبة مجدي ملصقات بقلوب حمراء على صور ياسمين صبري وهي ترتدي العقد.

وعلقت ياسمين صبري على الصور كاتبة: “تشرفت وسعدت بتمثيل دار كارتيير العالمية للمجوهرات في مهرجان فينسيا السينمائي العالمي..”.

تشرفت وسعدت بتمثيل دار كارتيير العالمية للمجوهرات في مهرجان فينسيا السينمائي العالمي..

سعيدة بكل التعليقات التي وصلتني حول العقد الذي ارتديته في المهرجان وهو بالمناسبة غير قابل للبيع. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) September 4, 2021

وتابعت “سعيدة بكل التعليقات التي وصلتني حول العقد الذي ارتديته في المهرجان وهو بالمناسبة غير قابل للبيع.”.

وشاركت ياسمين صبري في حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، ونشرت مجموعة صور لها عبر حسابها في ”أنستغرام“، أطلت فيها وهي توثق أفضل لقطاتها على السجادة الحمراء.

وكذلك نشرت مجموعة صور وفيديوهات ظهرت فيها على متن يخت في البحر بمجرد وصولها لفينيسيا، وحظيت الصور بردود فعل واسعة من قبل متابعيها الذين يتجاوز عددهم 16 مليون متابع.

وسبق أن ارتدت الفنانة ياسمين عقداً فاخراً من Cartier، في آذار/ مارس الماضي ، بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساح صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.