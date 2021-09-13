خرج الشاعر العراقي ” فائق حسن ” بتعليق له على المنشور الذي نشرته زوجته الفنان السورية ” أصالة ” خلال الساعات القليلة الماضية والتي أكدت من خلاله خبر زواجهما وتحدثت به عن علاقتهما منذ سنوات حيث كانت تربطهما علاقة صداقة قوية إلى أن تحولت مشاعرهما .. مشيدة بزوجها وصفاته ومعربة عن سعادتها معه .

وكتب فائق حسن في تعليقه على هذا المنشور متغزلا بأصالة فقال : ” عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الانسان من شخص عادي إلى استثنائي .. عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية ” .

وتابع الشاعر العراقي ومدير أعمال الفنان العراقي ” ماجد المهندس ” : ” ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونه مفرطة في الحب حد الروعة متلك انت يا هدية السماء .. لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معا أجمل ما تمنيناه ” .

لترد أصالة عليه في تعليق لها : ” من يوم عرفتك صديق وأنت بذات مستوى الرقي والتقدير والاحترام .. وأنا بفتخر أشاركك العمر الجاي وتكون الحبيب والزوج والغالي .. وتبقى الرفيق وأكبر فيك ومتل العادة منك بتعلم ” .