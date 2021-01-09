استضاف الإعلامي ” رامي رضوان ” الفنانة ” فادية عبد الغني ” في حلقة من برنامجه ” مساء dmc ” المذاع على قناة ” dmc ” مساء يوم أمس الجمعة .

وخلال الحلقة تحدثت فادية عبد الغني عن سبب غيابها عن الساحة الفنية حيث أشارت إلى عدم وجود أعمال جيدة تعرض عليها تليق بتاريخها الفني .

فقالت : ” كل سنة بيتعرض عليا حاجات وأنا بعتبر نفسى عملت حاجات كويسة ربع صفحة في تاريخ الفن ومش عاوزة أبوظ أو أقلل من قيمة اللى عملته لأن كل اللى بيتعرض عليا بحس إنى داخلة (فسوخة) في الحكاية وخلاص ” .

وتابعت : ” أنا حاسة إن أنا عندى قدرة كويسة وملكة فنية لا بأس بها إنى اتحط في المكان المناسب .. والمنتجين هيندموا على فكرة الكورونا والفرة عمالة تاخدنا واحد ورا التاني الحقونا قبل ما نروح ” .

وأضافت فادية عبد الغني مازحة : ” واضح إن معمولي عمل على قرموط في البحر .. غيابى عن الساحة الفنية مش ذنبى أنا موجودة وأعمالى بتتذاع وشغلى مالى القنوات وأعمالى رغم إن عدى عليها سنين وعمر كبير إلا أنها ليها تأثير كبير على الجمهور وبتتشاف ” .