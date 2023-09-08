يتسأل الجمهور عبر صفحات السوشيال ميديا، عن عمر أوكا زوج مي كساب وفارق السن بينهما، وذلك بعد تصدرها الترند في الفترة الأخيرة.

ما هو عمر زوج مي كساب؟

حيث أن أحد أبرز الأمور التي تجعل قصة زواج مي كساب وأوكا مختلفة، هي فارق العمر بينهما، حيث إنها أكبر منه بفارق كبير من السنين.

وعمرالمطرب الشعبي محمد صلاح الشهير بـ أوكا هو 33 عامًا، حيث أنه من مواليد 6 أبريل عام 1991.

بينما زوجته مي كساب من مواليد 8 ديسمبر من عام 1981، أي أن عمرها هو 42 عامًا، وفارق السن بينهما يتخطى الـ 9 سنوات.

زوج مي كساب وهو المطرب الشعبي محمد صلاح، الذي اشتهر باسم أوكا، وحقق العديد من الشهرة خلال السنوات الأخيرة، وحيث تألق مع أورتيجا وشحتا كاريكا في غناء الكثير من الأغاني وذلك قبل انفصالهم فنيًا مؤخرًا، والتي أكدت مي كساب في لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم بأنها ليست لها علاقة بهذا الأمر.

مي كساب في أعمال غنائية جديدة

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة مي كساب لتقديم أعمال غنائية جديدة في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها ستقدم أغنية ترثي بها والدها بعد رحيله عن عالمنا.

وشاركت مي كساب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «واي ما وعدتكم إني هأرجع أغنية مشهورة سجلت أغنيتين الاسم مستشفي الناس».

وأضافت مي كساب: «التانيه لأبويا حضن_أبويا اللي حابب يشارك معايا في الكليب ابعتلي صوره ليه مع والده يرحمهم جميعا مما يجعلنا أبناء صالحين ليهم في الدنيا هاستقبل الصور على الرسائل في صفحه الفيس بوك والإنستجرام».

مي كساب في جعفر العمدة

يُشار إلى، أن مي كساب تعيش حالة من النشاط الفني حيث شاركت في مسلسل جعفر العمدة خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، ونجحت في تقديم شخصية ثريا إحدى زوجات جعفر العمدة التي واصلت معه رحلة البحث عن ابنهم أحمد داش الذين فقدوه منذ 22 عاما، لتتصاعد الأحداث حولهما مع حبه لتعدد الزوجات.

وشارك مي كساب في بطولة مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، منذر رياحنة، وطارق النهري محمد فهيم، جوري بكر، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق.

وفي وقت سابق، شاركت مي كساب، متابعيها مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، موجهة نصيحة لجمهورها بعدم التسرع في الحكم على الآخرين.

وظهرت مي كساب، متألقة بفستان منقوش بالورود يميل إلى اللون الأخضر، وعلقت قائلة: «لا تتسرع في الحكم علي الناس فقد تظلم عزيزا وترفع رخيصا».

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