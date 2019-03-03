فاشينيستا كويتية تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد ماذا حصل معها!

تعرضت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل لموقف محرج خلال تواجدها مؤخراً في السعودية بغرض حضور حدث خاص بمستحضرات التجميل، حيث فاجأتها سيدة بسؤال مفاجئ ومحرج.
وكانت نهى نبيل تنشر مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات برفقة إحدى السيدات المشاركات في المعرض، ظناً منها أن هذه السيدة تعرف هويتها كنجمة سوشيال ميديا شهيرة، لكن السيدة فاجأتها بسؤالها: “من أنتِ؟”، ليظهر على ملامح الفاشينيستا الكويتية علامات الإحراج والصدمة والدهشة، لكنها تداركت الأمر بعد عدة ثوانٍ وسخرت من الموقف كله برمتها.
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وقالت نهى نبيل في ردها: “واحدة من المشاهير.. مو معروفة حيل أنا كومبارس”، فردت السيدة: “الله يحييكي.. تواضع يعني؟”، لتدخل الفاشينيستا الكويتية في نوبة من الضحك، قبل أن تخبرها السيدة أنها لا تريد نشر حسابها الخاص على سناب شات للجمهور العام لأنها تشاركه مع المقربين منها فقط.