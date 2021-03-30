أعلنت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي إصابتها بفيروس كورونا رغم تلقيها الجرعة الأولى والثانية للقاح كورونا من شركة فايزر.

وقالت فاطمة الصفي في فيديو نشرته عبر سناب شات :” مسحة كوورنا التي أجربتها يوم أمس جاءت نتيجتها إيجابية. أنا تلقيت الجرعة الأولى من فايزر فقررت إجراء فحص بعد 21 يوم من تلقي الجرعة الثانية، وظهرت نتيجتي بالأمس إيجابية”.

وأوضحت أنها خضعت للفحص بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا اجرت تحاليل ثم خضعت للجرعة الثانية وفوجئت بأنها أصيبت بفيروس كورونا رغم أنها لم تخالط أحد.

وأوضحت أن الطبيب تفاجئ بنتيجة التحاليل قائلة :”أخذوا مني تحليل دم والطبيب استغرب كيف ذلك وأنا اخدة اللقاح وسألني عن ماذا تشعرين فقلت له لا شئ وقلت ل أنا أخدة فايزر ومش مخالطة أحد فقال لي مستحيل إيجابي من اللقاح، قلت له عادي يطلع إيجابي من اللقاح لا تقول مستحيل”.

وأضافت أنها كانت تعلم قبل تلقي اللقاح أن هناك نسبة من 1 إلى 10% من الممكن أن تكون المسحة إيجابية بعد تلقي اللقاح، مشيرة إلى أنها ستتبع الإجراءات الاحترازية وتخضع للعزل.

وقالت فاطمة الصفي في فيديو بعد تلقيها لقاح كورونا إنها تلقت العديد من التعليقات والتساؤلات التي تكررت :”ايش تحسين هل عورك؟”، وعبرت عن غضبها من تكرار التساؤلات الموجهة لها حول مظهرها الذي يبدو متعباً وهل تعاني فعلاً من المرض.

وقالت فاطمة الصفي: “لا تسألوا إذا قال لكم الشخص أنه تعبان هنا قوموا سعدون لكن إذا ما قال لكم لا تقولوا له شيء لأنه لا يرغب يحس يالتعب”.

وتابعت: “لأن اليوم تليفوني ما سكت تنرفزت واسئلة حول لقاح كورونا هل عورك كل من سألني كنت اتنرفز ” وتعجبت من السؤال الموجه حول سبب تلقيها لقاح كورونا قائلة :”ويسألوني فاطمة ليش اخدتي لقاح لأني لازم اخذ لقاح خلينا نخلص ورانا شغل”.