تقوم الممثلة الكويتية ​فاطمة الصفي​ بأداء دور مريضة نفسياً في مسلسل “​أمنيزيا​”، الذي سيعرض قريباً، وهو الدور الحلم بالنسبة لها، كونه صعب وممتع ومثير للجدل.



وقد نشرت فاطمة الصفي بوستر المسلسل عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “وقتك محدود ، فلا تضيعه في عيش حياة شخص آخر. لا تنحصر في العقيدة – التي تعيش مع نتائج تفكير الآخرين”.

وسيجمع العمل نجوماً من ​الخليج​ و​لبنان​، ضمن خلطة مميزة، أخرجها ​رودني الحداد​، وكتبتها د. حنين عمر وهو من انتاج Eagle Films/جمال سنان.



العمل يجمع فاطمة الصفي والممثل الكويتي ​حمد أشكناني​ معاً من جديد، بعد نجاحهما الكبير في مسلسل “دفعة بيروت”، ويشاركهما مجموعة من نجوم لبنان منهم ديامان بو عبود، كارول عبود، إيلي متري، ختام اللحام، سينتيا كرم وسليم حلال.



“أمنيزيا” دراما تشويقية مؤلفة من 8 حلقات، تقدم واحدة من أكثر القصص تشويقاً، لرسامة تفقد ذاكرتها بشكل غامض وتقرر الغوص في ماضيها في محاولة منها للبحث عن حقائق تخصها، بمساعدة من حولها، فيحاول الجميع كشف اللغز الكبير الذي يغير حياتها.