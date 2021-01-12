فاجئت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة صادمة بعدما نشرت صورتين جديدتين لها ظهرت فيهما بشكل جديد كليا بعدما تخلت عن شعرها الطويل.

تعتمد فاطمة المؤمن في إطلالاتها دائماً على الشعر الطويل، إلا أن الصورة الجديدة التي نشرتها ظهرت فيها بلوك مختلف تماماً جعل من الصعوبة تعرف بعض متابعيها عليها من المرة الأولى، حيث غيرت الفاشنيستا الكويتية من إطلالتها المعهودة وظهرت بشعر قصير بقصة شعر جارسون غيرت ملامحها تماماً،

كما اعتمدت المؤمن في إطلالتها على إطلالة كاجوال ارتدت فيها بنطلون جينز وتوب أبيض بحمالات عريضة، جالسة على الأرضفي وضع الاستعداد لجلسة تصوير جديدة.

وتباينت ردود أفعال متابعي الفاشنيستا الكويتية على إطلالتها فمنهم من رحب باللوك الجديد ومنهم من اعتبر أنها خطوة غير محسوبة غيرت من إطلالتها بالشعر الطويل اللذي قالوا أنه يناسب ملامحها.

فيما شبه بعض متابعي فاطمة اطلالتها الجديدة بالممثلة المعروفة باسم طوكيو من مسلسل “لا كاسا دي بابيل” حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “طوكيو فرع الجهراء” و “فاطمه اللي نعرفها مستحيل تفرط بشعرها، باروكه”.