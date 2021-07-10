خطفت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الانظار بأناقتها خلال مشاركتها في مهرجان كان في دورته الرابعة والسبعين.

فقد ارتدت فاطمة المؤمن فستاناً بلون الفوشيا بتنورة أميرية القصة وهو خالي من الأكمام ويزدان بتطريز بالأحجار والخيوط الفضية من تصميم رامي قاضي.

وقد نشرت فاطمة المؤمن صورة اطلالتها، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها بالقول: “هذه القطعة الفريدة مصنوعة خصيصًا لي من قبل صديقي العزيز والمصمم رامي قاضي”.

وتابعت “لقد صنعت حقًا ضوءًا جذابًا مناسبًا تمامًا مثل سحر الريش. لقد جعلتني أشعر وكأنني أميرة حقيقية شكرا لك ”.

وكانت فاطمة المؤمن قد نشرت عبر حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو ظهر فيه مصور فرنسي يتغزل بجمالها معبرًا عن إعجابه الشديد بها طالبًا منها عدم وضع أي من مساحيق التجميل معتبرًا أن جمالها الطبيعي لا يحتاج مكياجاً.

وبدت فاطمة المؤمن سعيدة بتعليقات المصور الفرنسي داخل غرفة المكياج، وظهرت وهي ترتدي روباً باللون الأبيض فيما يقوم أحد الأشخاص بتصفيف شعرها.