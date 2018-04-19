فانز نوال الزغبي يهاجمون طليقها إيلي ديب.. وهو يرد بقوة!

بعدما أثار طليق الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ السيد ​إيلي ديب​ الجدل بين متابعيه من خلال منشور توجّه فيه إلى الزغبي طالباً منها عدم التطرق في أية مناسبة أو إطلالة إعلامية لها، الى موضوع حياتهم الشخصية، ها هو يعود بمنشور جديد حول تعرّضه للهجوم من قبل فانز نوال.

ونشر ديب على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “​الفانز​ مراية الفنان: بعض الردود السلبية يلي اجت مبارح على البوستات يلي نزلتها كان باستطاعتي امحيها، بتعرفو ليش تركتها؟ لانو الفانز هني مراية الفنان وبمجرد انو الفنان يجمع هيك نوعية ناس حواليه يعني هوي بيحب هيك نوعية اقل ما يقال عنها شوارعية، وهيك ملايين الناس بتصير الصورة اوضح الها ،٢٥ او ٣٠ فانز ما رح يبينو قدام ملايين الناس يلي صارو فاهمين الحقيقة كتير منيح و(يا جبل ما يهزك ريح) على العموم انا بطلب من كل الاصدقاء ما ينزلو لـ مستواهم حتى لو كانو عم يجرحو فيي و ببنتي تيا، بيكفي انو الله معي والقضاء انصفني بكل الدعاوى يلي اقامتها زوجتي عليي وعلى بنتي وربحتها كلها واخر دعوى ربحتا من كم يوم، وهلق رح ضيف ل عبارتي الشهيرة (الله كبير والله عالظالم) عبارة جديدة …(بتقدر تكذب عا بعض الناس لبعض الوقت…وما بتقدر تكذب عا كل الناس كل الوقت) والسلام”.

ومن بين التعليقات التي جاءت تحت منشور ديب السابق والّذي قال فيه: “خلينا كلنا نحضر الحلقة ونراقب حضور وتصرفات الذهبية وبتمنى يكونوا بيليقو بعمرها وب لقبها ك ذهبية (من قلبي عم قول) وانشالله ما تتعرضلي لا بالمباشر ولا بغير المباشر على امل انو هيك نكون فتحنا صفحة جديدة وفهمت انو يلي كانت عم تعملو غلط بحق العيلة ككل”. التالي:

“على فكرة انت عم تابع نوال لحظة بلحظة من 10 سنوات لهلاء..!!!”

“هيدا دليل شو..؟؟ هيدا دليل انك من فانزاتها”.

“اين من بوستاتك انك متابع الذهبية اكتر مننا ، ليش مقهور كل هالقد منا حاسستك رح تفقع” .

“اي شو تعليقك يا ايلي بعد ماكسفتك نوال وماجابت سيرتك بالحلقة”.

وغيرها من التعليقات التي هاجم بها جمهور نوال الزغبي السيد إيلي ديب.