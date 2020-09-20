لاحظ الجمهور ترديد الفنان المصري أحمد العوضي اثناء استضافته في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي وهي عبارة “فاهمة قصدي”.

وقد سخرت ياسمين عبد العزيز من ترديد زوجها لهذه العبارة ونشرت فيديو مجمع للقطات لها في البرنامج ولقطات للعوضي، ظهرت في بدايته وهي توضح لمنى الشاذلي أن لديها “لازمة” تقولها دائما تكررها كثيرا وهي “انت فاهمة” وعقبت بوضع شكل وجوه تضحك.

وكان أحمد العوضي قد كشف خلال الحلقة الحلقة عن أن فارق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز هو 6 سنوات فقط، نافيا كل ما يكتب عن أن الفارق العمري أكثر من ذلك.

يذكر أن أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏Facebook‎‏ بدون مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.‏