أعلن الفنان الإماراتي ” فايز السعيد ” في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن استقباله لمولود جديد أطلق عليه إسم ” زايد ” .

وتضمن المنشور صورة لفايز السعيد وهو يحمل طفله .. وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله على تمام النعمة وإكتمال المنة .. بفضل الله وكرمه رزقت بمولودي زايد بن فايز .. اللهم انبته نباتاً حسناً وأجعله قرة عين لنا يارب ” .

وتفاعل على الصورة عدد كبير من متابعي الفنان فايز السعيد وزملائه من الفنانين الذين حرصوا على تقديم التهاني والمباركات على مولوده الجديد وجاء من بينهم : ” يارا وهيفاء حسين وبلقيس ولجين عمران وأصالة وأروى اليمنية ” .