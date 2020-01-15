الصفحة الرئيسية فن فتاة تكتب في امتحانها عن أحمد حلمي.. وهكذا كانت ردّة فعله!

فتاة تكتب في امتحانها عن أحمد حلمي.. وهكذا كانت ردّة فعله!

بواسطة -
1 92
Ahmad Helmy1

علّق الممثل المصري ​أحمد حلمي​ على تعليق احدى متابعاته والتي كشفت فيه انها كتبت عنه مقطع عن شخصيته في امتحان اللغة الإنكليزية قائلة: “جالي النهاردة في امتحان الإنكليزي برغراف عن شخص مشهور كتبت عن أحمد حلمي”.
بدوره مازحها حلمي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :”وملقتيش غير امتحان الإنكليزي”، في اشارة منه الى عدم اتقانه اللغة الإنكليزية.
الجدير ذكره ان أحمد حلمي كان قد هنّأ مؤخرا زوجته الممثلة منى زكي بعد طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلمها الجديد “الصندوق الأسود”.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.