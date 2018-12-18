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فتاة مصرية تثير ضجة بسبب شبهها بـ محمد رمضان!

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شبيهة محمد رمضان

شبيهة محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان على شبيهته الفتاة نهال عاطف التي أشعلت مواقع التواصل، بملامحها القريبة منه بشكل لافت دفعت البعض لتداول صورهما للمقارنة.

محمد رمضان نشر صورته مع الفتاة شبيهته على حسابه على تويتر، وعلق عليها قائلاً: “أنت أحلى طبعا”، ليكون هذا أول تعليق له على الأمر منذ إثارته على مواقع التواصل”.

 

وكانت شبيهته محمد رمضان أشعلت الفيس بوك، عندما نشرت صورة لها مع محمد رمضان على إحدى الجروبات الخاصة بالفتيات، وسألت المتابعات عن مدى الشبة بينها وبين الفنان الشاب، ليتم تداول صورتها على نطاق واسع.

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