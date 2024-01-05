كثيراً ما ترى الفتيات صورة فتى الأحلام فى أحد نجوم الفن المشهورين، والذين ترى فيهم الوسامة أو الفروسية والقوة والبطولة.

وكثير من نجمات الفن قبل أن يصلن لأبواب الشهرة والنجومية كن يتطلعن إلى أحد النجوم من جانات السينما وأبطالها ويرين فيه صورة فتى الأحلام قبل أن يصبح هذا النجم زميل لها فى نفس المهنة حين تصل إلى أبواب المجد والشهرة.

أنور وجدى فتى أحلام شادية

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1955 سألت المجلة عدد من نجمات الفن عن فتى أحلامهن قبل الشهرة والنجومية وكان من بين هؤلا النجمات الفنانة الكبيرة شادية والتى اعترفت للكواكب أنها وهى فى سن 12 عاما كانت ترى فى صورة الفنان الكبير أنور وجدي فتى أحلامها.

وقالت شادية أنها كانت فى هذه السن لا تترك فيلماً لأنور وجدي إلا وتذهب لمشاهدته فى السينما مرتين أو ثلاثة ، وفى كل مرة تتخيل نفسها مكان بطلة الفيلم، وتحتفظ بكل صوره.

وأكدت شادية أنها كثيراً ما كانت تكتب خطابات ورسائل إعجاب لأنور وجدي بأسلوب فتيات المرحلة الابتدائية ، ولكنها لم تحاول أن تقابله رغم هوايتها فى التمثيل التى أخذت تكبر يوماً بعد يوم ورغم أنه كان منتجاً وممثلاً ومكتشفاً للمواهب وصاحب شركة أفلام كبيرة.

وأكدت شادية أنها أحبت ليلى مراد بعد زواجها من أنور وجدي، ونظرت إليها كمثل أعلى، وبعدها تعلقت بعماد حمدى ونظرت إليه كفتى أحلامها الذى تفيض الرجولة من شخصيته، وأحبته وصرفت نظر عن إعجابها بأنور وجدى.

وأشارت محبوبة الجماهير إلى أنها عندما أصبحت ممثلة وزميلة لعماد حمدى تطور الإعجاب إلى حب متبادل حتى تم الزواج بينهما، وبعدها كانت تحرص على أن تقرأ خطابات المعجبات التى تصل إليه والمكتوبة أيضاً بأسلوب فتيات الابتدائى كما كانت تكتب شادية خطابات الإعجاب وهى فى نفس السن.

فيلم جمع أنور وجدي وشادية

أنور وجدي شارك الفنانة شادية بطولة فيلم “قطر الندى” الذي تدور حكايته حول وحيد الذي يتزوج من قطر الندى، ويقرر أن يقوم بحيلة تجعله من المشهورين فيدعى أنه قتل زوجته، وتنجح حيلته ويحقق شهرة واسعة، تكتشف جثة إحدى السيدات، يظن البوليس أنها جثة زوجته وهو بالفعل القاتل الحقيقي، يقرر وحيد أن زوجته لم تقتل وإنما تعيش في مكان ما، ثم تصاب الزوجة فى حادث سيارة تفقد على أثره الذاكرة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »