اعتبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد نفسها “ملكة الترند” في الكويت وذلك بعد تداول عدد من الاخبار عنها خاصة بعد توقف برنامجها “على المسؤوليتي” الذي كان يذاع على قناة “سكوب”.

فقد نشرت فجر السعيد تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “إنتوا ماتملون من السوالف فيني ؟!!!! معقوله كل يوم مالكم سالفه الا #فجر_السعيد ؟!!! واتس أباتكم يومياً إسمي موجود في القروبات … فجر باعت ..فجر شرت ..فجر سافرت ..فجر ردت ..فجر قالت ..فجر عادت.. أبيع ما أبيع أوقف ما أوقف … أشتغل ما أشتغل..آنا حرّه ..ليش شاغلين نفسكم فيني”.

إنتوا ماتملون من السوالف فيني ؟!!!!

معقوله كل يوم مالكم سالفه الا #فجر_السعيد ؟!!!

واتس أباتكم يومياً إسمي موجود في القروبات … فجر باعت ..فجر شرت ..فجر سافرت ..فجر ردت ..فجر قالت ..فجر عادت أبيع ما أبيع أوقف ما أوقف … أشتغل ما أشتغل..آنا حرّه ..ليش شاغلين نفسكم فيني — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 13, 2021

وعادت فجر السعيد ونشرت تغريدة اخرى قالت فيها: “بدون غرور يبدو إني بالفعل ملكة الترند في الكويت وكأن لا تسلية للشعب الكويتي الا ان يتداولوا اسمي يوميا في القروبات يتابعون أخباري بدقة. مرضت.. طابت.. باعت.. شرت.. تهاوشت.. .. تصالحت.. يدمجون الصج بالجذب المبالغ فيه ويطلعون سالفة يتناقلونها.. بذمتكم حلفوا إن ما صارلكم شهر متواصل ما عندكم إلا سيرة واسم فجر السعيد ترا انا متضايقة انا بالعكس مستأنسة لأن كل ما تتكلمون عني كل ما شهرتي تزيد وكله بصالحي.. لإنكم زدتو شهرتي وروجتوا لإسمي والناس تعاطفو معاي.. “.

وأضافت في تغريدة ثالثة: “اتابعون #فجر_السعيد لأ أقول . البارح #فجر_السعيد ليش لابسه هاللون مو حلو عليها.. حجيه إنتي مو قلتي ما إتابعينها … لا بس آنا سمعت إنها باعت سكوب .. إنتي شكو مو ما إتابعينها ؟!! أي ما أتابعها بس ليش باعتها؟!! صج عاد مو طالعه بالتلفزيون خلاص ؟!! وبالأخير يحلفون إنهم مايتابعوني”.

اتابعون #فجر_السعيد لأ

أقول .

البارح #فجر_السعيد ليش لابسه هاللون مو حلو عليها..

حجيه إنتي مو قلتي ما إتابعينها …

لا بس آنا سمعت إنها باعت سكوب ..

إنتي شكو مو ما إتابعينها ؟!!

أي ما أتابعها بس ليش باعتها؟!!

صج عاد مو طالعه بالتلفزيون خلاص ؟!!

وبالأخير يحلفون إنهم مايتابعوني — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 13, 2021