أثارت الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، الجدل بعد بث مقابلة لها، أمس الثلاثاء، مع قناة عبرية، أيدت خلاله التطبيع مع إسرائيل.

ونشرت فجر السعيد تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها إجراء حوار مع هيئة البث الإسرائيلية “قناة كان”، أعلنت من خلاله موافقتها على التطبيع مع إسرائيل، وبأنها من الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام.

وذكرت الإعلامية الكويتية أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وسبق أن صرحت بهذا من قبل، غير مرة، بل ومصره على هذا الموقف، مشيرة إلى أنه مع الجلوس على مائدة المفاوضات والحوار الدبلوماسي، معلنة رغبتها القوية في زيارة مدينة القدس المحتلة، على ألا يتم ختم جوازها بإشعار إسرائيلي.

وقد اثار تصريح فجر السعيد الجدل بين من اعتبر ان كل الدول العربية لها علاقات مع اسرائيل سواءا معلنة او غير معلنة وبين من اكد على رفضع التطبيع مع اسرائيل والاصرار على اولوية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعوب العربية.

تقول " جميع" و هذا غير صحيح فلا علاقة لنا بالصهاينة رسميا ولا شعبيا و حتى في نشرات اخبارنا لا زلنا نستخدم وصف " فلسطين المحتلة" و" الكيان الصهيوني" اما لو تجرأ أحد أراجوزات الحكم في بلادنا ليبيا على مجرد التفكير في التقارب مع الصهاينة فهذا أمر دونه قطع الرقاب و خالق الرأس قاطعه. — Ahmed Al Essawi (@AhmedAlEssawi6) June 8, 2021

هذه لا تمثل نفسها فكيف تمثل الأغلبيه الصامته

ههههههه

كلام إنشائي لا يوجد أغلبيه صامته

بل يوجد أقليه هم اللذي لا يستطعون المشاركه بالإنتخاب سوء كان عسكريا أو كان غير كامل السن القانوني

أم الأغلبيه فهم من أختارهم الشعب الكويتي في 5/12

تتمثل ب 31 عضوا من أصل 50 — طلال المطيري (@kafi_ar7al) June 8, 2021