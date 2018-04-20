فجر السعيد ترد على مهاجميها بعد انتقادها لـ نجلاء فتحي

قامت الكاتبة الصحفية الكويتية فجر السعيد، بكتابة منشور جديد عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، ردت من خلاله على كل من انتقدها بسبب ما كتبته عن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، ومطالبتها لها بعدم الظهور في هذه المرحلة العمرية، حتى تظل صورتها الجميلة في شبابها هي التي في أذهان محبيها.

وكتبت فجر في المنشور الجديد “مش ضروري دايماً رأيي يعجبكم أو يتماشى مع آرائكم المهم إني أقول رأيي بحرية ولا الحرية إذا تماشت مع هواكم أصبحت حرية وإذا كانت العكس أو أضرت بأصدقائكم أصبحت مُنكر”.

وتابعت “من وجهة نظري المنكر هو من يضر الوطن وما سوى الوطن فهو حرية رأيي حتى لو كانت جارحة ياما وصلتني كومنتات كلها سفالة وقلة أدب ولم أشتكي ولم أتلون وأساير هوى القراء وأعلم أن السفالة تموت مع الوقت ويظل الرأي الحر هو اللي عمره طويل اعتذر ممن انجرح من رأيي هذا قدر من يضع نفسه تحت الأضواء لن يُجمع الناس على تأييده والتصفيق له لابد أن هناك من يختلف معه أو لا يعجبه رأيه مهووووووووووو “.

وكان عدد من كبير من محبي الفنانة نجلاء فتحي من الجمهور العادي ومن داخل الوسط الفني، قد أبدوا استيائهم من الطريقة التي تحدثت بها فجر عن نجلاء، وقاموا بالتعليق على منشورها الأول، بعبارات عبرت عن استيائهم، وطالبها البعض بحذف المنشور والاعتذار.