أثارت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، موجة غضب ضدها على مواقع التواصل بعد نشرها مقطع فديو ظهرت فيه وهي تسخر من ممرضة منقبة كانت تخدمها برفقة طبيبها الخاص.

وتذمرت فجر السعيد في بداية الفيديو قائلة “انا وين الله يوفقني وانا كل صبح اتصبح بوحدة منقبة”.

ولم تتردد فجر السعيد في تحويل الكاميرا للممرضة التي أظهرت لهجتها بأنها مصرية، مواصلة إهانتها في وقت أظهرت فيه الممرضة الكثير من الصبر والتحمل.

كما توجهت فجر السعيد لطبيبها الخاص الذي يراقب حالتها الصحية من المنزل على ما يبدو، لتسأله حول إن كان لم يجد غير هذه الممرضة المنقبة التي ربما تكون قد خبأت “حاجة وحشة” تحت نقابها، حسب تعبيرها.