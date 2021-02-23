أشادت الاعلامية الكويتية فجر السعيد بالفنانة اللبنانية اليسا ووصفتها بـ “البطلة” وذلك تعليقا على التصريح المزعوم لها والذي وصفت فيه العداء مع اسرائيل بـ “أكبر كذبة”.

كلام فجر السعيد جاء تعليقا على تغريدة حساب “اسرائيل بالعربية” الذي كتب عن اليسا: “كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان.”.

وقالت فجر السعيد في تغريدتها: “كل يوم يمر أزداد إحتراماً وتقديراً لهذه الفنانه … لم أر #نجمه تقول رايها بحريه دون خوف من ردة فعل الجمهور مثلها.. #بطله في زمن من لايهاب ارهاب السوشيال ميديا واللجان الالكترونيه ويصرح برأيه بحريه هو #البطل الحقيقي”.

كل يوم يمر أزداد إحتراماً وتقديراً لهذه الفنانه … لم أر #نجمه تقول رايها بحريه دون خوف من ردة فعل الجمهور مثلها #بطله في زمن من لايهاب ارهاب السوشيال ميديا واللجان الالكترونيه ويصرح برأيه بحريه هو #البطل الحقيقي https://t.co/GXnnyLaHAB — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 23, 2021

يذكر أن أمين أبي ياغي، مدير أعمال الفنانة إليسا كان قد نفى هذا التصريح وقال: “إذا خرج هذا التصريح عبر صحيفة إسرائيلية فأكيد ستكتب على ذوقها هذه القصة عن إليسا”.

وأشار إلى أن إليسا لم تجر أي مقابلات في الفترة الأخيرة، ولم يستبعد لجوء البعض إلى تحوير كلامها في مقابلة عبر شاشة MTV بمناسبة 20 عاماً على مسيرتها الفنية أي قبل 3 أشهر ونفى نفيا قاطعا أن تقول إليسا تصريحا كهذا.

أما تصريح اليسا المزعوم فقد جاء تعقيبا على المقاوضات التي تمت بين لينان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية حيث قالت “تفاجأت انهم من عشرين سنة يقولون العدو الصهيوني وبدنا نصلي بالقدس وثاني يوم بلاقيهم قاعدين على طاولة مفاوضات يعني في شي مش طبيعي وانا مع ان نكون في حالة سلام مع اي دولة نحن بدنا نعيش بدنا نتمتع بحياتنا ” واضافت “يوم بكون عدو ويوم قاعدين عم نرسم حدود معه لا هذه اكبر كذبة عشنها انا ما صدقتها بحياتي بس في ناس صدقتها وعاشتها”.