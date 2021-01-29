نعت الاعلامية الكويتية فجر السعيد ابن شقيقها الذي وافته المنية اليوم الجمعة بكلمات مؤثرة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت فجر السعيد صورة لها مع ابن شقيقها وعلقت كاتبة وعلقت كاتبة “مشعل نوفل السعيد لم يكن ابن أخي فقط بل كان صديقي ونديمي أحيان كثيره رغم فارق السن الكبير بينا..ذكاءه وفطنته كانوا نادرين كندرة مرضه الذي جعله يتنقل بين مستشفيات العالم..إذا استعصى علي أمر عند مشعل الحيل اليقين … اي معلومه أحتاجها لاداعي لقوقل مشعل موجود..الله يرحمك ياصديقي”.

مشعل نوفل السعيد لم يكن ابن أخي فقط بل كان صديقي ونديمي أحيان كثيره رغم فارق السن الكبير بينا..ذكاءه وفطنته كانوا نادرين كندرة مرضه الذي جعله يتنقل بين مستشفيات العالم..إذا استعصى علي أمر عند مشعل الحيل اليقين … اي معلومه أحتاجها لاداعي لقوقل مشعل موجود..الله يرحمك ياصديقي pic.twitter.com/9V80wR0f6p — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 29, 2021

وكتبت فجر السعيد في تغريدة اخرى “مشعل … سأفتقدك ولكن شعوري بأنك في مكان أفضل يريحني … الى جنات الخلد ياصديقي الحبيب”.

مشعل … سأفتقدك ولكن شعوري بأنك في مكان أفضل يريحني … الى جنات الخلد ياصديقي الحبيب pic.twitter.com/Z1FowNW4Wm — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 29, 2021

وقد حرص متابعو فجر السعيد على تقديم العزاء لها في وفاة ابن شقيقها.