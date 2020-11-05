عبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن ضيقها من نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية بسبب تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكتبت فجر السعيد تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “آنا زعلانه على #ترامب وضايق خلقي وحالياً فاتحه عزا … واللي بيتشمّت حياه الله …. صدري رحب والمنشن مفتوح .. وبصراحه من حقكم تتشمتون …. ولاحول ولا قوة الا بالله …. وأفوّض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد”.

آنا زعلانه على #ترامب وضايق خلقي وحالياً فاتحه عزا … واللي بيتشمّت حياه الله …. صدري رحب والمنشن مفتوح .. وبصراحه من حقكم تتشمتون …. ولاحول ولا قوة الا بالله …. وأفوّض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 5, 2020

وكانت فجر السعيد قد ألغت حلقة برنامجها أمس بسبب الإرهاق الذي تعرضت له لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت السعيد في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر ورصدها المشهد العربي: “‏من البارح مانمت بسبب ‎ترامب وانتخاباته.. أعذروني اليوم عن الحلقة.. وأشوفكم الأحد بإذن الله إذا ربي عطاني عمر”.



من البارح مانمت بسبب #ترامب وانتخاباته … اعذروني اليوم عن الحلقه … واشوفكم الأحد بإذن الله اذا ربي عطاني عمر — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 4, 2020