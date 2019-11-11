فجر السعيد في غيبوبة على متن الطائرة.. وما علاقة أحلام؟

وجهت الإعلامية ​فجر السعيد​ رسالة شكر للفنانة الإماراتية ​أحلام​، بعد مساندتها لها في رحلة علاجها الأخيرة في باريس بالفترة الماضية.

ونشرت السعيد صورة لها أثناء رحلتها لباريس داخل الطائرة الطبية مع احلام وهي في حالة غيبوبة تامة وكتبت “في لحظه غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكراً أحلام، يحيي العظام وهي رميم”.

وكانت السعيد قد علقت: “العملية كبيرة وليست سهلة استمرت أكثر من 8 ساعات، خدوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل”