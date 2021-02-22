تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقصر الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال مقابلة لها مع الإعلامية السعودية لجين عمران.

وظهر في مقطع الفيديو القصر الذي كان ملفتا للأنظار بشدة بسبب مساحته الكبيرة وفخامة الأثاث، واحتوائه على العديد من الحجرات والمجالس المصممة على نمط العصر الفكتوري، بالإضافة إلى تنوع الأثاث الموجود في القصر ما بين اللمسات العربية والغربية.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المقطع، وجاءت تعليقات كثيرة على سوء اختيار الأثاث والديكورات وأن القصر غير عصري، بالرغم من فخامته، حيث انقسم المتابعون بين منبهر بالقصر وديكوراته وبين منتقد له.

قصر احلام يثبت لنا ان الفلوس ولا شيء اذا كان الذوق مااااش pic.twitter.com/uq5Jv0Kvob— سحر |كود ستايلي63L (@Siavcut) February 20, 2021

وجاء في التعليقات: “مو لان ذوقكم مو نفس ذوقها يعني هيتشتري اي شي، متأكده لو هي ما اعجبها بيتها بهذا الشكل بتغير الأثات بس واضح عجبه وعاد كل واحد هو وذوقه مالو داعي الطقطقة وبالنهاية هي التعيش بالبيت مو انتم”.

وقالت إحدى المتابعات مدافعة عن قصر أحلام: “صح انو ما هو زوقي، انا ما حسوي كدا بس ما هو لحجي؛ غير اني احسها كإنها معتمدة الستايل على انو يكون زي حق قصص الأساطير الي معتمدة الفخامة بس. عكس موضة اليومين”.

وكتبت فتاة أخرى “هي وحدة من الثنتين يا انه يكون عندك فلوس وذوقك خايس او انه يكون عندك ذوق وتكوني فقيرة عاد انت اختاري”.

وعلقت متابعة أخرى: “البييت حلو بس يبيله احد يعدل الديكورات الأثاث والألوان”.

في سياق آخر علّقت الناقدة الكويتية ليلى أحمد ضمن فقرتها في برنامج “ع السيف” الذي يُعرض على شاشة قناة atv الكويتية على ألبوم أحلام، وقالت في فيديو إن صوت أحلام مازال هو نفسه منذ البدايات وأن في إمكانها تطوير قدراته.

كذلك أشارت إلى أن الألبوم يفتقر إلى التنويع، وأضافت أن نغمة شاردة هاربة تزعج الأذن وتحدثت عن بعض النشاز. ولفتت إلى أن أحلام كانت في بداياتها تمثّل الفتاة الخليجية التي تفضّل الكرامة على الحب. كما اعتبرت أن اختيار الألحان والشِّعر الغنائي ضعيف وممل مع تكرار الجمل اللحنية نفسها. وانتقدت أغنية “يا آدمي حس” موضحةً أن إيقاعها بطيء جداً وكان من الأفضل تسريعه.

ويُشار إلى أن غالبية المتابعين أجمعوا على أن أحلام قدّمت الكثير من التجديد على مستوى هذا العمل، سواء من خلال الإطلالات أو الخيارات، علماً أن الإعلامية السعودية لجين عمران شاركتها تصوير فيديو كليب إحدى الأغنيات، وهو ما ظهر من خلال فيديوهات وصور نشرتها كل منهما.